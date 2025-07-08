Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 14:27

Журналист показал обстановку в Минтрансе после гибели Старовойта

Опубликованы кадры с фотографией Старовойта и цветами в здании Минтранса

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале опубликовал фото из здания Министерства транспорта России, где почтили память погибшего экс-главы ведомства Романа Старовойта. На кадрах видны фотография чиновника, цветы, свеча и некролог.

Обстановка сегодня в Минтрансе, — прокомментировал фото Юнашев.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что сведения о смерти Романа Старовойта были доложены главе государства Владимиру Путину. По словам представителя Кремля, информацию о самоубийстве донесли незамедлительно.

До этого Минтранс России выразил соболезнования родным и близким экс-главы ведомства в связи с его смертью. Должность министра Старовойт занял в мае 2024 года, до этого он возглавлял Курскую область. Президент России отправил министра в отставку указом в понедельник, 7 июля.

Министерство транспорта также публиковало последние кадры с бывшим руководителем ведомства. На видео Старовойт находился в ситуационном центре, где обсуждал вопрос работы российских аэропортов.

Россия
Минтранс
Роман Старовойт
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт оценил вероятность взятия Сум подразделениями ВС России
Экс-главу штаба Надеждина лишили гражданства России
Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.