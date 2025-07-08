Журналист показал обстановку в Минтрансе после гибели Старовойта Опубликованы кадры с фотографией Старовойта и цветами в здании Минтранса

Журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале опубликовал фото из здания Министерства транспорта России, где почтили память погибшего экс-главы ведомства Романа Старовойта. На кадрах видны фотография чиновника, цветы, свеча и некролог.

Обстановка сегодня в Минтрансе, — прокомментировал фото Юнашев.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что сведения о смерти Романа Старовойта были доложены главе государства Владимиру Путину. По словам представителя Кремля, информацию о самоубийстве донесли незамедлительно.

До этого Минтранс России выразил соболезнования родным и близким экс-главы ведомства в связи с его смертью. Должность министра Старовойт занял в мае 2024 года, до этого он возглавлял Курскую область. Президент России отправил министра в отставку указом в понедельник, 7 июля.

Министерство транспорта также публиковало последние кадры с бывшим руководителем ведомства. На видео Старовойт находился в ситуационном центре, где обсуждал вопрос работы российских аэропортов.