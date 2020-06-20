Жириновский предложил добавить новогодние каникулы к отпуску

— ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐ¸ÑÐ¸Ð½Ð¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ (@Zhirinovskiy) June 20, 2020
Длинные новогодние выходные были введены в России в 2005 году. До этого официальными праздничными днями считались только три дня: 1, 2 и 7 января.
В конце 2019 года в России развернулась широкая общественная дискуссия о необходимости сделать выходным днём последний день года. По словам сторонников идеи, это позволило бы россиянам в спокойной обстановке готовиться к празднику, не отвлекаясь от работы. Противники новации указывали на то, что праздничные каникулы и без того длительные.
С разрешения президента Владимира Путина регионы самостоятельно решают данный вопрос. В прошлом году главы многих субъектов рекомендовали предприятиям сделать 31 декабря для работников выходным. При этом российский лидер обещал «спокойненько» проанализировать данный вопрос, чтобы не нанести ущерб огородникам, садоводам, отобрав у них какой-то дополнительный день в мае, когда все работают на огородах. Однако в условиях завершающегося года, по его словам, было «времени очень мало для принятия решения подобного рода».
В июне 2020 года инициативу о сокращении новогодних праздников с целью компенсировать нерабочие дни в период пандемии в министерство труда и социальной защиты направил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он предложил в 2021 году урезать новогодние каникулы до 1–3 января.
Поправки в случае принятия могли бы быть внесены в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Однако в Минтруде с предложением не согласились, отметив, что менять праздничные дни можно только по согласованию с работниками или работодателями.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет конкретной позиции по сокращению новогодних праздников. По его словам, власти в этом вопросе опираются на устоявшуюся практику.
В связи с пандемией коронавируса весной Путин устанавливал нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля, потом этот режим был продлён до 30 апреля. Выходными также были объявлены дни с 6 по 8 мая, день проведения перенесённого из-за эпидемии парада Победы — 24 июня, а также день голосования по поправкам к Конституции 1 июля.