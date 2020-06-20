Жириновский предложил добавить новогодние каникулы к отпуску

https://static.news.ru/photo/9eef38c6-b30f-11ea-86fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последний день года — 31 декабря — нужно включить в состав новогодних каникул и сделать выходным. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он предложил свой вариант обновления праздничного отдыха в 2021 году. Главный постулат: сокращать его нельзя.

Предлагаю закрепить 31 декабря выходным и ввести четыре обязательных выходных дня с 31 декабря по 3 января, — написал политик в Twitter.

Остальные дни новогодних каникул, по мнению Жириновского можно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

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Длинные новогодние выходные были введены в России в 2005 году. До этого официальными праздничными днями считались только три дня: 1, 2 и 7 января.

В конце 2019 года в России развернулась широкая общественная дискуссия о необходимости сделать выходным днём последний день года. По словам сторонников идеи, это позволило бы россиянам в спокойной обстановке готовиться к празднику, не отвлекаясь от работы. Противники новации указывали на то, что праздничные каникулы и без того длительные.

С разрешения президента Владимира Путина регионы самостоятельно решают данный вопрос. В прошлом году главы многих субъектов рекомендовали предприятиям сделать 31 декабря для работников выходным. При этом российский лидер обещал «спокойненько» проанализировать данный вопрос, чтобы не нанести ущерб огородникам, садоводам, отобрав у них какой-то дополнительный день в мае, когда все работают на огородах. Однако в условиях завершающегося года, по его словам, было «времени очень мало для принятия решения подобного рода».

В июне 2020 года инициативу о сокращении новогодних праздников с целью компенсировать нерабочие дни в период пандемии в министерство труда и социальной защиты направил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он предложил в 2021 году урезать новогодние каникулы до 1–3 января.

Поправки в случае принятия могли бы быть внесены в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Однако в Минтруде с предложением не согласились, отметив, что менять праздничные дни можно только по согласованию с работниками или работодателями.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет конкретной позиции по сокращению новогодних праздников. По его словам, власти в этом вопросе опираются на устоявшуюся практику.

В связи с пандемией коронавируса весной Путин устанавливал нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля, потом этот режим был продлён до 30 апреля. Выходными также были объявлены дни с 6 по 8 мая, день проведения перенесённого из-за эпидемии парада Победы — 24 июня, а также день голосования по поправкам к Конституции 1 июля.