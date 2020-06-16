Минтруда прекратило дискуссии о сокращении новогодних праздников

https://static.news.ru/photo/153365a6-b046-11ea-9657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда и соцзащиты закончило дискуссию о сокращении новогодних праздников ссылкой на Трудовой кодекс. Праздничные дни закреплены законом и менять их можно только по согласованию с работниками или работодателями, заключили в ведомстве.

Инициатива сократить праздничные дни в Новый год всплывает не в первый раз. Сейчас её озвучили в Совфеде, предложив таким образом компенсировать вынужденные нерабочие дни из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

Трудовой кодекс определяет, что 1–6, а также 8 января являются Новогодними каникулами, тогда как 7 января празднуется Рождество Христово, — цитирует издание ответ пресс-службы министерства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Сергей Калашников критично отнёсся к идее коллег сократить новогодние праздники до трёх дней. По его мнению, такое предложение не должно иметь права на жизнь.