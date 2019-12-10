https://static.news.ru/photo/e399894c-1b69-11ea-bda3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин, находясь на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отреагировал на предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным.

Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода, — отметил российский лидер.

При этом он пообещал рассмотреть эту инициативу.

Как писал NEWS.ru, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что предновогодний день 31 декабря может быть выходным. Однако это решение не стоит принимать повсеместно в стране.

По словам Шмакова, сделать 31 декабря выходным днём могут либо региональные власти, либо конкретные работодатели на своих предприятиях по согласованию с профсоюзным комитетом.