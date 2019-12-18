https://static.news.ru/photo/ede91762-225a-11ea-923f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин считает логичным предложение объявить 31 декабря выходным днём.

При этом он отметил, что нужно подумать, как это сделать, и можно ли решать данный вопрос «в спешке».

Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31 они объявляют нерабочим. На самом деле могу только поприветствовать, если они сочли это возможным, — заметил глава государства.

Путин заявил, что необходимо «спокойненько» проанализировать данный вопрос, чтобы не нанести ущерб огородникам, садоводам, отобрав у них какой-то дополнительный день в мае, когда все работают на огородах.

Официально 31 декабря выходным в России не является. С разрешения президента Владимира Путина регионы самостоятельно решают данный вопрос.

Ранее российскому лидеру подарили во время пресс-конференции выпуск журнала «Огонёк» за 2000 год с обращением к президенту.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.