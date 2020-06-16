В Совфеде предложили урезать новогодние праздники до 3 января

https://static.news.ru/photo/453ab9e4-afaa-11ea-b43b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут сократить новогодние праздники. Такой законопроект направил в Минтруд глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он предложил в 2021 году урезать новогодние каникулы до 1–3 января.

В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января, — сообщается в документе.

Поправки предлагается внести в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Парламентарий обратил внимание, что, согласно производственному календарю на 2020 год, рабочих дней в году должно быть 247, а выходных — 118, однако с учётом дополнительных выходных, объявленных президентом, выходных дней будет 120, а дополнительно нерабочих дней — 27, передаёт РИА Новости.

Таким образом, уже за первые 6 месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих, и количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%, — подчёркивается в законопроекте.

11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 12 мая в России завершается единый период нерабочих дней. Они были введены в связи с пандемией коронавируса с 30 марта. Этот период продолжался более шести недель.

Президент РФ Владимир Путин из-за ситуации с COVID-19 отложил проведение парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в российских городах состоялась только его авиационная часть, были даны праздничные салюты. Позже российский лидер поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.

Голосование по поправка в Конституцию пройдёт 1 июля 2020 года. Президент объявил этот день выходным, писал NEWS.ru.