В Кремле оценили идею сократить новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/887a5dfe-b095-11ea-966d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле нет конкретной позиции по сокращению новогодних праздников. Власти в этом вопросе опираются на устоявшуюся практику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никакой позиции в Кремле на этот счёт нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но, тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Инициативу о сокращении новогодних праздников с целью компенсировать нерабочие дни в период пандемии направил в Минтруд глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он предложил в 2021 году урезать новогодние каникулы до 1–3 января. Поправки в случае принятия будут внесены в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

Идею раскритиковал сенатор Сергей Калашников. По его мнению, такое предложение не должно иметь права на жизнь. С точки зрения экономики урезание праздников, может быть логично, однако с позиции человеческого отношения нельзя лишать людей уже ставших традиционными новогодних каникул, считает он.

Как писал NEWS.ru, министерство труда и соцзащиты закончило дискуссию о сокращении новогодних праздников ссылкой на Трудовой кодекс. Праздничные дни закреплены законом и менять их можно только по согласованию с работниками или работодателями, заключили в ведомстве.