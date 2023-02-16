Жена Костомарова рассказала о выступлениях фигуристов с температурой Жена Костомарова Домнина заявила, что фигуристы привыкли выступать в шоу с повышенной температурой

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала «АиФ» о том, что болезнь спортсмена не удалось заметить вовремя из-за специфики работы фигуристов, которые выступают даже в тех случаях, когда у них поднялась температура. По ее словам, единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января.

Спортсмены всегда работают, даже если у них поднялась температура. Пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря лежала с температурой 39, а через день уже выступала. Для фигуристов это рядовая ситуация, — рассказала Домнина.

Ранее заведующий медицинской частью и врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что некроз у фигуриста мог начаться из-за сильнейшей бактериальной инфекции или тромбоза участка кровеносной системы. Он напомнил, что Костомарова изначально госпитализировали с пневмонией и скорее всего бактериальная инфекция развивалась у него уже тогда. При этом нельзя исключать, что фигурист мог подхватить ее в больнице. Также эксперт обратил внимание на фактор антибиотиков: чем дольше пациента лечат с их помощью, тем больше у него снижается иммунитет, что делает его уязвимее.