Врач: причин развития некроза у Костомарова могло быть много Врач Прокофьев: некроз у Костомарова мог начаться из-за бактериальной инфекции или тромбоза

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Роман Костомаров

Причин развития некроза у фигуриста Романа Костомарова могло быть много, рассказал «Царьграду» рассказал заведующий медицинской частью и врач общей практики Денис Прокофьев. Вероятнее всего он начался из-за сильнейшей бактериальной инфекции, но также он мог развиться из-за тромбоза какого-то участка кровеносной системы. Эксперт заявил, что некроз вряд ли начался из-за того, что спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По его словам, это в таком случае отмирание тканей может начаться только при гипоксии и неадекватной терапии.

Нужно оценивать медицинскую документацию, потому что непосредственно сам аппарат ИВЛ — это аппарат жизнеобеспечения, который фактически дышит за пациента <...> Я всё-таки склонен думать, что тут ни при чём аппарат ИВЛ, а, скорее всего, речь идёт о сильнейшей бактериальной инфекции, — считает Прокофьев.

Врач уточнил, что Костомарова изначально госпитализировали с пневмонией и скорее всего бактериальная инфекция развивалась у него уже тогда. При этом нельзя исключать, что фигурист мог подхватить ее в больнице, ведь рядом с ним находилось множество больных пациентов. Помимо того, эксперт обратил внимание на фактор антибиотиков. Он пояснил, что чем дольше пациента лечат с их помощью, тем больше у него снижается иммунитет, что делает его уязвимее.

Ранее сообщалось, что Костомарову ампутировалиобе кисти рук. В СМИ уточнили, что специалисты не смогли спасти конечности спортсмена, так как некроз продолжал прогрессировать. До этого врачи приняли решение ампутировать спортсмену пальцы ног.