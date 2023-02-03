Mash: Костомарову ампутируют пальцы ног

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщает, что врачи приняли решение ампутировать пальцы ног олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. В публикации говорится, что спортсмен был долгое время подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, из-за чего у него начали отмирать конечности, и гангрена распространилась на ступни. Представители фигуриста эту информацию не комментировали.

Как утверждают авторы Mash, Костомаров по-прежнему дышит через трахеостому. По информации Telegram-канала, из-за того, что Костомаров остается на ИВЛ, велик риск развития пневмонии и сепсиса.

10 января стало известно, что Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. СOVID-тест показал отрицательный результат. Состояние Костомарова оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.

После этого отец спортсмена сообщил, что состояние бывшего фигуриста оценивается как стабильно нормальное. Он отметил, что пока о выписке из больницы речи идти не может. По его словам, Костомарову требуется подключение к аппарату ИВЛ в моменты, когда состояние здоровья ухудшается.

Источник Starhit в больнице ранее рассказал, что Костомарову могут в ближайшее время ампутировать пальцы на руках, также возможна ампутация ног.