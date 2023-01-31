«Стабильно нормально»: отец Костомарова о состоянии сына Отец фигуриста Костомарова рассказал о стабилизации состояния сына

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

Состояние фигуриста Романа Костомарова оценивается как стабильно нормальное, рассказал отец спортсмена Сергей Костомаров. В беседе с «360» он отметил, что пока о выписке из больницы речи идти не может. Роману Костомарову требуется подключение к ИВЛ в моменты, когда состояние здоровья ухудшается.

Оксана (жена фигуриста, - прим. ред.) говорит: стабильно нормально. Его отключают от ИВЛ, потом снова подключают. Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось, — делится отец фигуриста.

Сам Сергей Костомаров с сыном после госпитализации не виделся. По его словам, Роман Костомаров скучает по дому и по семье.

Скучает по дому, а дом — это и есть мы, — заключил отец спортсмена.

Источник РЕН ТВ ранее рассказал об улучшении состояния олимпийского чемпиона Костомарова. По данным телеканала, фигурист уже начал общаться с родственниками, но под обязательным присмотром врачей.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также рассказала о «маленьких подвижках» в сторону улучшения состояния Романа Костомарова. Она уточнила, что врачи отключили фигуриста от аппарата искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Спортсмена госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке 10 января. По данным СМИ, COVID-тест показал отрицательный результат. Состояние Костомарова оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.