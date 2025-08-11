Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Жароустойчив, морозостойкий и красивый: вот идеальный многолетник для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда другие цветы вянут от первых холодов, очиток только начинает расцветать! Его пушистые соцветия распускаются с сентября и продолжают радовать глаз до самых ноябрьских заморозков. Это один из самых выносливых многолетников: не боится жары, холода, бедной почвы и полного отсутствия полива. Идеальный кандидат для ленивого сада!

Очиток легко растет в любых условиях — хоть у забора, хоть на каменистой клумбе. Он не требует подкормки, обрезки и даже особого внимания. Зато щедро награждает плотными куртинами белых, розовых и малиновых соцветий. Особенно эффектен в утреннем инее — словно покрыт легким морозным кружевом, но всё так же цветет. А еще он известен своими лечебными свойствами: листья используют при ожогах и ранах, а сок — для удаления бородавок. Универсальное растение, которое украсит сад и пригодится в быту.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений.

