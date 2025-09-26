Жарим десерт в немецком стиле — эти берлинеры заменили мне и пирожки, и пончики

Берлинеры представляют собой традиционные немецкие пончики, которые отличаются невероятной воздушностью и нежным вкусом. Эти пушистые изделия с аппетитной золотистой корочкой стали символом немецкой кулинарной традиции. Секрет их особой текстуры заключается в особом способе приготовления теста и правильной технике обжаривания.

Для теста потребуется: 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 80 г сахара, 20 г свежих дрожжей, щепотка соли и цедра лимона. Дрожжи растворяют в теплом молоке с ложкой сахара, оставляют на 10 минут до появления пены. Муку просеивают горкой, делают углубление и вливают дрожжевую смесь, добавляют растопленное масло, яйца, оставшийся сахар, соль и цедру. Замешивают эластичное тесто и оставляют подходить в теплом месте 1,5-2 часа. Подошедшее тесто раскатывают толщиной 2 см, вырезают кружки стаканом, оставляют подниматься еще 30 минут. Обжаривают в разогретом до 170 градусов растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Готовые пончики протирают бумажным полотенцем и посыпают сахарной пудрой. Традиционно берлинеры наполняют вареньем или заварным кремом при помощи кондитерского шприца.

