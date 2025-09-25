На праздничный стол и просто к чаю — это печенье просто восхитительно! Готовим «Снегопад в тропиках»

Печенье «Снегопад в тропиках» представляет собой нежное кокосовое лакомство, которое сочетает экзотический вкус и воздушную текстуру. Это печенье идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневного чаепития, создавая атмосферу тропического отдыха. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают этот десерт любимым рецептом многих хозяек.

Для приготовления потребуется: 200 граммов кокосовой стружки, 320 граммов сгущенного молока, 1 столовая ложка муки, 1 яйцо и половина чайной ложки ванильного сахара. Все ингредиенты тщательно смешивают в глубокой миске до получения однородной массы. Тесто должно получиться достаточно плотным, но пластичным. Из полученной массы формируют небольшие шарики размером с грецкий орех и выкладывают их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15–20 минут до появления легкого золотистого оттенка. Важно не пересушить печенье, чтобы оно сохранило свою нежную текстуру внутри.

