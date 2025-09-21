«Интервидение-2025»
Армянское печенье баде-мезе. Безумно хрустяще и нежно! Рецепт до безобразия прост

Армянское печенье баде-мезе — это не просто десерт, а настоящее путешествие в историю! Хрустящая желтковая лапша, соединенная с воздушной белковой массой, создает уникальную текстуру, которая тает во рту. Это печенье удивляет контрастом: тонкая хрустящая основа и нежная сладкая пенка. Идеально к кофе или чаю, особенно если хотите удивить гостей необычным восточным лакомством.

Вам понадобится: для теста №1 — 3 желтка, 130 г муки, 1 ст.л. молока, щепотка соды и соли; для теста №2 — 3 белка, 1 стакан сахара, несколько капель лимонного сока. Замесите желтковое тесто, раскатайте в тонкий пласт, нарежьте мелкой лапшой. Подсушите на сухой сковороде до золотистого цвета. Белки взбейте с сахаром и лимонным соком в крутую пену. Аккуратно смешайте белковую массу с остывшей лапшой. Выложите ложкой на противень. Выпекайте 20-25 минут при 150°C до светло-золотистого цвета. Дайте остыть — печенье станет хрустящим.

