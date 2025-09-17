Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 07:56

Вкус детства по-взрослому: приготовим печенье-орешки с двойной вау-начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это печенье-орешки — яркий и нежный десерт, который сочетает в себе бархатное тесто и двойную сладкую начинку. Неожиданное сочетание заварного крема и малинового джема создает неповторимый вкус, который удивляет и восхищает. Это блюдо станет идеальным завершением любого ужина и порадует как детей, так и взрослых.

Для приготовления теста понадобятся 2 яйца, 160 г сахара, 120 мл растительного масла, 3 ст. л. майонеза, 1 ч. л. разрыхлителя, 320–350 г муки, 1 ч. л. ванильного экстракта и красный гелевый пищевой краситель. Яйца взбить с сахаром до светлой пены, добавить масло, майонез, ванильный экстракт и краситель, тщательно перемешать. Постепенно ввести муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто. Сформировать небольшие шарики, выпекать в форме для орешков до готовности. Готовые половинки орешков заполнить заварным кремом и малиновым джемом, соединить. Десерт получается нежным, с приятным бархатистым тестом и сочной двойной начинкой, которая идеально сочетается с ароматом ванили. Подавать печенье лучше всего к чаю или кофе.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

еда
десерты
рецепты
печенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
