Вкус детства по-взрослому: приготовим печенье-орешки с двойной вау-начинкой

Это печенье-орешки — яркий и нежный десерт, который сочетает в себе бархатное тесто и двойную сладкую начинку. Неожиданное сочетание заварного крема и малинового джема создает неповторимый вкус, который удивляет и восхищает. Это блюдо станет идеальным завершением любого ужина и порадует как детей, так и взрослых.

Для приготовления теста понадобятся 2 яйца, 160 г сахара, 120 мл растительного масла, 3 ст. л. майонеза, 1 ч. л. разрыхлителя, 320–350 г муки, 1 ч. л. ванильного экстракта и красный гелевый пищевой краситель. Яйца взбить с сахаром до светлой пены, добавить масло, майонез, ванильный экстракт и краситель, тщательно перемешать. Постепенно ввести муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто. Сформировать небольшие шарики, выпекать в форме для орешков до готовности. Готовые половинки орешков заполнить заварным кремом и малиновым джемом, соединить. Десерт получается нежным, с приятным бархатистым тестом и сочной двойной начинкой, которая идеально сочетается с ароматом ванили. Подавать печенье лучше всего к чаю или кофе.

