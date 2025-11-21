Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 13:15

Жарим без тонны масла: рецепт сочной куриной грудки без жира

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте невероятно сочную и полезную куриную грудку совершенно без жира с помощью простого кухонного лайфхака — жарки в пергаменте на сковороде!

Вам понадобится: 1 куриная грудка, лист пекарской бумаги, специи по вкусу (соль, перец, паприка, сушеные травы), 1–2 ст. л. воды или овощного бульона. Грудку промойте, обсушите и слегка отбейте через пленку для равномерной толщины. Натрите специями со всех сторон. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Лист пергамента сложите пополам, внутрь поместите куриную грудку. Уложите на горячую сковороду и готовьте под крышкой 10–15 минут с каждой стороны.

Вкус получается удивительно насыщенным — грудка готовится в собственном соку и пару, равномерно пропекаясь, оставаясь нежной внутри, с концентрированным вкусом специй. Этот способ идеален для правильного питания, ведь с ним грудка жарится без тонны масла.

Ранее стало известно, как приготовить курицу по-китайски в кисло-сладком соусе: с этим рецептом грудка превратится в нежнейшее мясо.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
