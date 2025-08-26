Завтрак за 20 минут! Простая и вкусная шарлотка «Ягодный лентяй» — вкуснота

Когда лето дарит нам изобилие ягод, самое время приготовить этот невероятно простой, но потрясающе вкусный десерт! Эта шарлотка сочетает в себе воздушную текстуру бисквита и сочную сладость летних ягод. Она идеально подходит для тех случаев, когда хочется побаловать семью чем-то вкусным, но нет времени на сложные рецепты.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Возьмите 3 яйца и 150 граммов сахара, взбейте их миксером до пышной светлой массы — это займет около 5–7 минут. Аккуратно добавьте 150 граммов просеянной муки и 1 чайную ложку разрыхлителя, перемешайте лопаткой движениями снизу вверх.

Форму для запекания застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Вылейте тесто и равномерно распределите по поверхности 2 стакана ягод — можно использовать смородину, чернику, малину или их смесь. Ягоды лучше предварительно промыть и обсушить.

Выпекайте 30–35 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Дайте пирогу полностью остыть в форме, затем посыпьте сахарной пудрой.

Этот пирог хорош как в теплом, так и в холодном виде. Он идеален с чашкой чая или молока, а его нежный ягодный вкус и воздушная текстура никого не оставят равнодушным. Наслаждайтесь вкусом лета без лишних хлопот!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.