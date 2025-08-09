Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 06:14

Завтрак с хрустом и теплыми ягодами — от этого крамбла не оторваться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Теплый ароматный ягодный крамбл — это простой десерт, который легко превратить в завтрак мечты. Сочный слой из вишни, клюквы и клубники под хрустящей корочкой подается с мороженым и сливками — вкусно и уютно.

Смешайте 500 г замороженных ягод (вишня, клюква, клубника) с 150 г сахара и 1 ст. л. кукурузного крахмала. Выложите в форму для запекания. В миске перетрите 100 г сливочного масла с 100 г пшеничной муки до состояния крошки. Посыпьте этой смесью ягоды и отправьте в духовку на 20–30 минут при 180 градусах. Подавайте горячим, со сливками и шариком мороженого.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
ягоды
рецепты
десерты
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
