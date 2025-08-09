Этот фондан — просто фантастика! Внутри ждет кайфовый секретик

Этот шоколадный кекс с мягкой серединкой — находка для всех сладкоежек. Он получается нежным, влажным и насыщенным, а расплавленный шоколад внутри добавляет магии каждому кусочку.

Смешайте 1 яйцо с 250 мл молока, 40 мл масла (авокадо, кокосового или масла какао) и, при желании, 1 ст. л. сиропа топинамбура. Всыпьте 160–180 г просеянной муки, 35–40 г какао, 5 г разрыхлителя, ванилин и корицу по вкусу. Перемешайте до густой гладкой массы. Половину теста вылейте в форму, добавьте 50–70 г шоколада кусочками и закройте оставшимся тестом. Украсьте орехами, каплями шоколада или миндальными лепестками. Выпекайте при 180 градусах 40–55 минут.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.