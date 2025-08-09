Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 09:45

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 августа: инфографика

Фото: МО РФ

В ночь на 9 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 97 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 22:41 мск 8 августа до 05:05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 28 — над территорией Курской области, 13 — над территорией Брянской области, 13 — над территорией Калужской области, 10 — над территорией Тульской области, восемь — над территорией Орловской области, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над акваторией Азовского моря, пять — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Ростовской области, один — над территорией Республики Крым, один — над территорией Московского региона и один — над территорией Липецкой области, — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

