Ради этого десерта дома всегда храню финики — быстрая вкуснятина в шоколаде

Финики в шоколаде — это быстрый, но эффектный десерт, который легко приготовить дома. Сладость финика сочетается с нежным маскарпоне, солёными нотками и хрустом фисташек — вкус получается богатым и сбалансированным.

Возьмите королевские финики, удалите косточки и аккуратно начините их маскарпоне. Посыпьте внутрь измельченной фисташкой и слегка закройте. Уберите финики в морозилку на 25 минут. Тем временем растопите шоколад. Обмакните охлажденные финики в шоколад, посыпьте сверху крупной солью и фисташкой. Переложите на пергамент и уберите в холодильник на 10 минут до застывания.

