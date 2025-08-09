Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Аджика для гурманов: манго и имбирь сделают любое блюдо экзотическим

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аджика «Тропический взрыв» с манго и имбирем — это яркий микс остроты и сладости с экзотическим акцентом. Для этого необычного и вкусного соуса потребуется 400 г красного болгарского перца, 200 г острого перца халапеньо, 1 спелое манго, 50 г свежего имбиря, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. куркумы, сок 1 лайма и 1 ч. л. соли.

Очищенные перцы и манго нарезают кубиками, имбирь и чеснок натирают на мелкой терке. Все компоненты измельчают в блендере до однородной массы, далее кладут в смесь мед, куркуму, сок лайма и соль. Готовую смесь настаивают в холодильнике шесть часов для раскрытия вкусов.

Особенность такой аджики — гармония остроты и сладости с тропическим ароматом манго и свежей пряностью имбиря. Она идеально дополняет запеченного лосося, тигровые креветки или подается как оригинальный соус к сырной тарелке.

