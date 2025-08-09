В США раскрыли, какие страны могут сорвать встречу Путина и Трампа Экс-советник Колдуэлл: Украина и ЕС попытаются сорвать встречу Путина и Трампа

Украина и страны Евросоюза попытаются сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в соцсети X экс-советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл. По его мнению, на Западе есть силы, которые хотят продолжения конфликта.

Силы в Европе и на Украине <…> будут предпринимать скоординированные усилия по срыву встречи Трампа с Путиным, — написал Колдуэлл.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Он отметил, что это будет важный саммит лидеров. При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. На Аляске очерчиваются перспективы реализации совместных проектов, пояснил он.

До этого предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. Другой инсайдер подчеркнул, что Рим не будет площадкой встречи президентов.

Тем временем политолог Сергей Марков предположил, что спецслужбы Украины и Великобритании могут попытаться сорвать встречу президентов РФ и США. Он пояснил, что они способны устроить теракт на украинской территории.