Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 09:31

В США раскрыли, какие страны могут сорвать встречу Путина и Трампа

Экс-советник Колдуэлл: Украина и ЕС попытаются сорвать встречу Путина и Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина и страны Евросоюза попытаются сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в соцсети X экс-советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл. По его мнению, на Западе есть силы, которые хотят продолжения конфликта.

Силы в Европе и на Украине <…> будут предпринимать скоординированные усилия по срыву встречи Трампа с Путиным, — написал Колдуэлл.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Он отметил, что это будет важный саммит лидеров. При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. На Аляске очерчиваются перспективы реализации совместных проектов, пояснил он.

До этого предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. Другой инсайдер подчеркнул, что Рим не будет площадкой встречи президентов.

Тем временем политолог Сергей Марков предположил, что спецслужбы Украины и Великобритании могут попытаться сорвать встречу президентов РФ и США. Он пояснил, что они способны устроить теракт на украинской территории.

США
Россия
Дональд Трамп
Владимир Путин
Украина
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Цирк с конями»: Лебедев прошелся по ФБР и политике США
В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски
«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичной встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.