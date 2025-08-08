Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 19:05

Мятное варенье с огурцами на зиму! Суперрецепт — домашних не оторвать!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье из огурцов — сладкий сюрприз для гурманов! Кто сказал, что огурцы годятся только для солений? Это необычное варенье станет настоящим открытием для любителей кулинарных экспериментов! Сладкое, с освежающей лимонной ноткой и мятным послевкусием — такое лакомство удивит даже самых искушенных сладкоежек. А главное — готовится быстро и из минимального набора ингредиентов.

Готовим волшебство:

Возьмите 500 г молодых крепких огурцов — лучше небольших, с мелкими семенами. Тщательно вымойте, обрежьте кончики. Если кожура жесткая — очистите. Нарежьте тонкими кружочками или небольшими кубиками (так варенье будет выглядеть аппетитнее).

В сотейнике смешайте огуречную нарезку с 300 г сахара, оставьте на 1–2 часа, чтобы огурцы пустили сок. Затем добавьте 100 мл лимонного сока (это около 2 крупных лимонов) и горсть свежих листьев мяты. Если любите более насыщенный мятный вкус — можно увеличить количество.

Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, постоянно помешивая. Убавьте огонь до минимума и томите 20–25 минут, пока сироп не станет золотистым, а огурцы — полупрозрачными. В процессе варки аккуратно снимайте пенку.

Проверяйте готовность по капле на блюдце — она не должна растекаться. В конце можно добавить щепотку ванилина для аромата (по желанию). Горячее варенье разлейте по стерильным банкам, закатайте.

Дайте полностью остыть при комнатной температуре. Первые дни варенье может показаться жидковатым — не переживайте, через 2–3 недели оно идеально загустеет.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

огурцы
рецепты
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.