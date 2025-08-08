Мятное варенье с огурцами на зиму! Суперрецепт — домашних не оторвать!

Варенье из огурцов — сладкий сюрприз для гурманов! Кто сказал, что огурцы годятся только для солений? Это необычное варенье станет настоящим открытием для любителей кулинарных экспериментов! Сладкое, с освежающей лимонной ноткой и мятным послевкусием — такое лакомство удивит даже самых искушенных сладкоежек. А главное — готовится быстро и из минимального набора ингредиентов.

Готовим волшебство:

Возьмите 500 г молодых крепких огурцов — лучше небольших, с мелкими семенами. Тщательно вымойте, обрежьте кончики. Если кожура жесткая — очистите. Нарежьте тонкими кружочками или небольшими кубиками (так варенье будет выглядеть аппетитнее).

В сотейнике смешайте огуречную нарезку с 300 г сахара, оставьте на 1–2 часа, чтобы огурцы пустили сок. Затем добавьте 100 мл лимонного сока (это около 2 крупных лимонов) и горсть свежих листьев мяты. Если любите более насыщенный мятный вкус — можно увеличить количество.

Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, постоянно помешивая. Убавьте огонь до минимума и томите 20–25 минут, пока сироп не станет золотистым, а огурцы — полупрозрачными. В процессе варки аккуратно снимайте пенку.

Проверяйте готовность по капле на блюдце — она не должна растекаться. В конце можно добавить щепотку ванилина для аромата (по желанию). Горячее варенье разлейте по стерильным банкам, закатайте.

Дайте полностью остыть при комнатной температуре. Первые дни варенье может показаться жидковатым — не переживайте, через 2–3 недели оно идеально загустеет.

