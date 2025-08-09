Мнение президента Украины Владимира Зеленского по территориальному вопросу учитывать не будут, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, лидер данной страны «не совсем легитимный» и уже проиграл.
Зеленский не совсем легитимный президент. Это первое. Второе — кто будет слушать проигравшего? Его задача — сохранить государственность Украины любыми способами, она может ее потерять. Но он думает только о себе. Громкие заявления делает, чтобы подольше продержаться у власти, — считает Колесник.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров, и выбор места для него очень логичен, считает он. Город, в котором пройдет встреча, пока не раскрывается.
До этого Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие.
До этого предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами.