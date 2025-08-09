В Госдуме ответили на отказ Зеленского идти на территориальные уступки Депутат Колесник: мнение Зеленского в территориальном вопросе учитывать не будут

Мнение президента Украины Владимира Зеленского по территориальному вопросу учитывать не будут, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, лидер данной страны «не совсем легитимный» и уже проиграл.

Зеленский не совсем легитимный президент. Это первое. Второе — кто будет слушать проигравшего? Его задача — сохранить государственность Украины любыми способами, она может ее потерять. Но он думает только о себе. Громкие заявления делает, чтобы подольше продержаться у власти, — считает Колесник.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров, и выбор места для него очень логичен, считает он. Город, в котором пройдет встреча, пока не раскрывается.

До этого Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие.

До этого предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами.