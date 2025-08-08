Кислинка клюквы и аромат корицы — эти быстрые кексы покорят любого

Эти кексы порадуют нежной текстурой, яркой ягодной кислинкой и пряным ароматом корицы. Готовятся просто, а результат каждый раз как из пекарни. Отличный вариант к завтраку или домашнему чаепитию.

Растопите 100 г сливочного масла, немного остудите и добавьте 2 яйца и 7 ст. л. сахара. Хорошо перемешайте. Всыпьте 200 г муки и 15 г разрыхлителя, добавьте 2 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. цедры, 0,5 ч. л. корицы. Вымешайте до однородности. В конце аккуратно вмешайте 200 г клюквы или других ягод. Разложите тесто по бумажным формочкам в силиконовой форме, заполняя их на 3/4. Выпекайте при 180 градусах около 30 минут.

