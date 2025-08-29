Медовый восторг без заморочек — эти кексы готовлю за 20 минут

Медовые кексы — это простой и быстрый десерт, который поражает своей нежностью и насыщенным ароматом. Всего 20 минут приготовления — и вы получаете воздушную выпечку с золотистой корочкой и влажной текстурой. Эти кексы идеально подходят для утреннего чаепития, детского перекуса или внезапного визита гостей.

Для приготовления в глубокой миске смешивают 250 мл теплой воды, 2 ст. л. меда, половину стакана сахара, щепотку соли и половину стакана растительного масла без запаха. Отдельно просеивают 2 стакана муки и смешивают с 1,5 ч. л. соды. Сухие ингредиенты постепенно вводят в жидкую смесь, тщательно перемешивая до получения однородного теста без комочков. Тесто разливают по формочкам, заполняя их на две трети, и выпекают при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

