29 августа 2025 в 08:24

Медовый восторг без заморочек — эти кексы готовлю за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медовые кексы — это простой и быстрый десерт, который поражает своей нежностью и насыщенным ароматом. Всего 20 минут приготовления — и вы получаете воздушную выпечку с золотистой корочкой и влажной текстурой. Эти кексы идеально подходят для утреннего чаепития, детского перекуса или внезапного визита гостей.

Для приготовления в глубокой миске смешивают 250 мл теплой воды, 2 ст. л. меда, половину стакана сахара, щепотку соли и половину стакана растительного масла без запаха. Отдельно просеивают 2 стакана муки и смешивают с 1,5 ч. л. соды. Сухие ингредиенты постепенно вводят в жидкую смесь, тщательно перемешивая до получения однородного теста без комочков. Тесто разливают по формочкам, заполняя их на две трети, и выпекают при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

