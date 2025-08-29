День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:32

Юрист рассказала, после какого срока могут изъять неосвоенный участок

Юрист Тришина: неосвоенный участок изымут через год после фиксации нарушения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процедуру изъятия земли начнут через год после фиксации нарушения, заявила NEWS.ru юрист Московского союза садоводов Полина Тришина. Так она прокомментировала новые правила, определяющие признаки неиспользования земельных участков. Они вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Однако о том, что землю могут изъять, собственника должны сначала предупредить, отметила эксперт.

Процедуру изъятия начнут через год после фиксации нарушения, если за это время ничего не изменится. Но до этого собственнику пришлют предупреждение — по тому адресу, где он зарегистрирован, — сказала Тришина.

По словам эксперта, не многие знают, что если владельцу направлено официальное письмо по месту регистрации, он считается извещенным, даже если его не получил. Ситуацию вряд ли получится исправить, когда местные власти направят иск в суд об изъятии участка, отметила юрист.

Ранее стало известно, что после приобретения земельного участка его необходимо освоить, в противном случае землю могут изъять. Как пояснила Полина Тришина, под освоением подразумевается межевание, кадастр, освобождение участка от ненужных деревьев, кустарников, сорных растений, всех захламлений, проведение осушения в случае необходимости и так далее. Если за три года ничего не сделано, власти сделают вывод, что участок не используется, сказала юрист.

правила
нарушения
дачи
дачники
