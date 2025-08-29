День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 08:09

Юрист рассказала о новых штрафах для дачников с 1 сентября

Юрист Тришина: с 1 сентября дачников ждут штрафы за коммерческую деятельность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За нарушение правил использования садового участка с 1 сентября дачникам грозит денежное наказание, заявила NEWS.ru юрист Московского союза садоводов Полина Тришина. Для физических лиц штраф составит от 0,5% до 1% от кадастровой стоимости участка, а при ее отсутствии — от 10 до 25 тысяч рублей, уточнила она. Речь идет о новых поправках в закон, запрещающих коммерческую деятельность на участках в СНТ.

С 1 сентября вводятся новые правила для использования садовых участков — нельзя заниматься коммерческой деятельностью. Штраф для физлиц — от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости участка, а если таковой не имеется — от 10 до 25 тысяч рублей, — сказала Тришина.

Юрист пояснила, что с 1 сентября вступают в силу поправки в закон, уточняющие, что недопустимо делать на садовом или дачном участке в СНТ.

В частности, нельзя открывать коммерческие объекты (хостелы, кафе, магазины, бани, сауны, спортзалы, автомастерские, склады, фермы, питомники и т. д.), оказывать платные услуги на дому (парикмахерские, швейные, массаж), устраивать пасеки, птичники, тепличные объекты, перечислила Тришина.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что до конца дачного сезона нужно успеть законсервировать водопровод. По его словам, лучше не откладывать этот процесс на ноябрь. При первых ночных заморозках существует риск разрыва труб, пояснил Чаплин.

дачники
штрафы
правила
нарушения
