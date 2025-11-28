День матери
28 ноября 2025 в 06:35

Петунии в прошлом! Этот многолетник цветет пышным шаром без ухода и меняет цвет от солнца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Хризантема Маргарет Сальмон — настоящая жемчужина в мире осенних садов. Этот многолетний сорт корейской хризантемы покоряет с первого взгляда своим уникальным, теплым лососево-розовым оттенком с медным отливом, который на солнце переливается персиковыми и абрикосовыми нотками. Ее некрупные, но многочисленные махровые соцветия густо усыпают плотный, шаровидный куст высотой около 60–70 см, создавая впечатление яркого, пышного букета. Цветение начинается в конце августа и длится до самых серьезных заморозков, когда другие обитатели сада уже готовятся к зимнему сну.

Что делает эту хризантему особенно ценной, так это ее выдающаяся зимостойкость и способность быстро наращивать объем. Куст получается крепким, прекрасно держит форму без подвязки и не разваливается от дождя. Листва сохраняет сочный зеленый цвет до глубокой осени, служа идеальным фоном для нежных соцветий. Маргарет Сальмон прекрасно подходит для бордюров, переднего плана миксбордеров и выращивания в контейнерах. Она великолепно сочетается с декоративными злаками, синими астрами, серебристой полынью и мелколуковичными. Посадите ее на солнечном месте с хорошим дренажем, и она будет из года в год радовать вас своим роскошным видом, не требуя особого ухода.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

