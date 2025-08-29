День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 06:16

Готовлю этот вкуснющий десерт из нулевых регулярно — семья в восторге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вафельный торт — тот самый десерт из детства, который готовится быстро и без выпечки, но неизменно вызывает восторг и ностальгию. Его нежный вкус знаком каждому, кто жил в нулевые, а простота приготовления делает его идеальным вариантом для срочного угощения гостей. Всего четыре ингредиента — и вы получаете торт, который исчезнет со стола мгновенно.

Для приготовления понадобится: 9 вафельных коржей, 600 г вареной сгущенки, 150 г сливочного масла комнатной температуры и 200 г готовой маковой начинки. Масло взбивают со сгущенкой до однородной воздушной массы. Каждый корж смазывают полученным кремом, а один из слоев дополнительно промазывают маковой начинкой для разнообразия вкуса. Готовый торт оставляют в холодильнике на 8–10 часов для пропитки.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
рецепты
десерты
торты
вафли
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кадровые гадания»: Песков не стал комментировать сообщения о Козаке
Родителям подсказали, как подготовить первоклассника к школе
Названы работы, которые нужно успеть сделать до конца дачного сезона
Российские экстремалы побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате
Иск сестры Брежневой, возвращение в Россию, слова об СВО: где сейчас Цекало
Российских автомобилистов предупредили об изменениях с 1 сентября
Мошенники активнее используют один мессенджер для кражи персональных данных
«Пропаганда тупости», мнение об СВО, личная жизнь: куда пропал рэпер Элджей
Нутрициолог рассказала о серьезной опасности испорченных яиц
Возможность создания буферной зоны на Украине обсуждается ее союзниками
Юрист раскрыл, в каком случае россиян могут оштрафовать за скворечник
«Кладезь витаминов»: названо неочевидное средство от многих недугов
В России могут ввести новые льготы для родителей малолетних детей
Петров, осуждение СВО, помощь девочке из Донецка: где сейчас Старшенбаум
Военный эксперт озвучил важность освобождения Нелеповки для ДНР
Стало известно, каким будет курс доллара в сентябре
Минпросвещения России определило единый режим работы школ
Роман с Домогаровым, измена мужа, СВО: как живет Марина Александрова
Немецкий бизнес раскритиковал Мерца за одно решение
От «Спящей красавицы» до Наговицыной: список альпинисток, погибших в горах
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.