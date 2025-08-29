Готовлю этот вкуснющий десерт из нулевых регулярно — семья в восторге

Вафельный торт — тот самый десерт из детства, который готовится быстро и без выпечки, но неизменно вызывает восторг и ностальгию. Его нежный вкус знаком каждому, кто жил в нулевые, а простота приготовления делает его идеальным вариантом для срочного угощения гостей. Всего четыре ингредиента — и вы получаете торт, который исчезнет со стола мгновенно.

Для приготовления понадобится: 9 вафельных коржей, 600 г вареной сгущенки, 150 г сливочного масла комнатной температуры и 200 г готовой маковой начинки. Масло взбивают со сгущенкой до однородной воздушной массы. Каждый корж смазывают полученным кремом, а один из слоев дополнительно промазывают маковой начинкой для разнообразия вкуса. Готовый торт оставляют в холодильнике на 8–10 часов для пропитки.

