Москва прощается с горячо любимым народным артистом Церемония прощания с народным артистом Сафроновым началась в Москве

Жители Москвы прощаются с народным артистом, театральным педагогом Владимиром Сафроновым. Траурная церемония началась в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра, передает РИА Новости.

Люди собираются возле здания Малого театра с самого утра. Попрощаться с народным артистом пришли ученики его мастерской, коллеги из Высшего театрального училища имени Щепкина и коллектив театра. Среди участников церемонии — главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский и народный артист РФ Валерий Афанасьев. Также коллеги и студенты ВТУ имени Щепкина направили траурные венки.

Ранее дочь Сафронова Юлия назвала причину смерти артиста — остановка сердца. Он скончался скоропостижно и неожиданно, в кругу семьи. Актер театра и кино умер 5 августа в возрасте 84 лет.

Также сообщалось, что у артиста была острая сердечная недостаточность. Сафронов работал до последнего, несмотря на проблемы со здоровьем. В Малом театре артист сыграл около 60 ролей, прослужив сцене более 50 лет.