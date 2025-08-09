Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 11:38

Москва прощается с горячо любимым народным артистом

Церемония прощания с народным артистом Сафроновым началась в Москве

Владимир Сафронов Владимир Сафронов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Жители Москвы прощаются с народным артистом, театральным педагогом Владимиром Сафроновым. Траурная церемония началась в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра, передает РИА Новости.

Люди собираются возле здания Малого театра с самого утра. Попрощаться с народным артистом пришли ученики его мастерской, коллеги из Высшего театрального училища имени Щепкина и коллектив театра. Среди участников церемонии — главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский и народный артист РФ Валерий Афанасьев. Также коллеги и студенты ВТУ имени Щепкина направили траурные венки.

Ранее дочь Сафронова Юлия назвала причину смерти артиста — остановка сердца. Он скончался скоропостижно и неожиданно, в кругу семьи. Актер театра и кино умер 5 августа в возрасте 84 лет.

Также сообщалось, что у артиста была острая сердечная недостаточность. Сафронов работал до последнего, несмотря на проблемы со здоровьем. В Малом театре артист сыграл около 60 ролей, прослужив сцене более 50 лет.

Сафронов
смерти
Москва
прощания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Цирк с конями»: Лебедев прошелся по ФБР и политике США
В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски
«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичной встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.