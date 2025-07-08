Завтрак из простых ингредиентов за считаные минуты: омлет на сметане

Завтрак из простых ингредиентов за считаные минуты: омлет на сметане

Омлет на сметане — это невероятно нежное и воздушное блюдо с бархатистой текстурой и деликатным сливочным вкусом, который отличает его от классического варианта.

Секрет изысканности кроется в сметане: она придает блюду особую мягкость, легкую кислинку и делает его более плотным, но при этом сохраняет воздушность.

Для приготовления взбейте 3 яйца с 3 ст. л. сметаны (20%) и щепоткой соли до однородности. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. сливочного масла на среднем огне, влейте яичную смесь и готовьте под крышкой 5–7 минут, не перемешивая. В конце можно слегка приподнять края, чтобы омлет равномерно пропекся.

Готовый омлет получается высоким, пышным и сочным, с едва уловимой кислинкой и кремовой текстурой, которая тает во рту. Подавайте его сразу, посыпав свежей зеленью или тертым сыром, — это блюдо станет идеальным завтраком, который готовится из простых ингредиентов за считаные минуты!

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