21 августа 2025 в 22:46

Яичница, после которой не захочется бутербродов: сытный завтрак за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичница с ветчиной и сыром — это идеальный сытный завтрак, который сочетает нежность яиц, пикантность копченостей и сливочность сыра. Она готовится всего за 10 минут и получается питательной (18 г белка на порцию).

Для классического варианта разогрейте сковороду, обжарьте 50 г нарезанной ветчины, добавьте 1 ст. л. сливочного масла. Взбейте 3 яйца с щепоткой соли и перца, вылейте на сковороду. Когда края схватятся, посыпьте 30 г тертого сыра, накройте крышкой на 1 минуту.

Готовая яичница получается воздушной внутри с хрустящей каймой, где чувствуется дымный аромат ветчины и сливочные нотки сыра. Подавайте с тостами и свежими овощами — это блюдо заряжает энергией на весь день. После такой яичницы вам не захочется бутербродов.

Ранее стало известно, как приготовить пышный омлет с сыром и помидорами в духовке: воздушный, как суфле.

