Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 10:14

Засыпаю с мыслью об этом завтраке — ленивые хычины за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые хычины — это вкусное и сытное блюдо, которое готовится быстро и просто. Нежные картофельные лепешки с сырной начинкой станут идеальным завтраком или ужином. Они получаются ароматными, румяными и тающими во рту.

Ингредиенты:

  • картофель — 6-7 шт.;
  • моцарелла — 350 г;
  • мука — 2 стакана;
  • яйца — 2 шт.;
  • укроп — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • сливочное масло — для смазывания.

Приготовление:

  1. Картофель отварите до готовности и сделайте пюре без молока.
  2. Добавьте в пюре яйца, муку, тертый сыр, рубленый укроп и соль.
  3. Тщательно вымесите тесто до однородности.
  4. Сформируйте шарики, обваляйте их в муке и раскатайте в тонкие лепешки.
  5. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
  6. Готовые хычины смажьте сливочным маслом.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
сыры
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ТЦК доставили велосипедисту «повестку на капоте»
Женщинам дали советы, как выглядеть стильно в любом возрасте
На Западе предположили, как взятие Часова Яра отразится на СВО
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 июля: где сбои в России
Нанявшая бойца СВО для убийства дочери россиянка предстанет перед судом
Разгром Киева, горят заводы и Patriot: удары по Украине сегодня, 31 июля
Женщина сорвала джекпот в лотерее благодаря «знаку свыше»
Дарья Мороз впервые появилась на публике после смерти отца
Россиянку заочно обвинили в участии в запрещенном нацформировании ВСУ
Около 80 беспилотников ВСУ атаковали российский регион за сутки
Учебный самолет нештатно сел в поле под Оренбургом
Диетолог предупредила о скрытой опасности капсульного кофе
Алаудинов объяснил, что означает успех ВС России в Часове Яре
Известный режиссер призвал Россию игнорировать следующий «Оскар»
В европейской стране ликвидировали комиссию по изучению влияния России
В Минэнерго рассказали, может ли Россия создать свой СПГ-завод
Ситуация в аэропортах РФ 31 июля: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Молодой грабитель в розовой кепке украл у петербурженки сумку Guess
Путин поздравил легендарного ведущего с юбилеем
В Чили высота цунами после землетрясения на Камчатке достигла 2,5 метра
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.