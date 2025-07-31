Засыпаю с мыслью об этом завтраке — ленивые хычины за 30 минут

Засыпаю с мыслью об этом завтраке — ленивые хычины за 30 минут

Ленивые хычины — это вкусное и сытное блюдо, которое готовится быстро и просто. Нежные картофельные лепешки с сырной начинкой станут идеальным завтраком или ужином. Они получаются ароматными, румяными и тающими во рту.

Ингредиенты:

картофель — 6-7 шт.;

моцарелла — 350 г;

мука — 2 стакана;

яйца — 2 шт.;

укроп — по вкусу;

соль — по вкусу;

сливочное масло — для смазывания.

Приготовление:

Картофель отварите до готовности и сделайте пюре без молока. Добавьте в пюре яйца, муку, тертый сыр, рубленый укроп и соль. Тщательно вымесите тесто до однородности. Сформируйте шарики, обваляйте их в муке и раскатайте в тонкие лепешки. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Готовые хычины смажьте сливочным маслом.

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