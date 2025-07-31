Засыпаю с мыслью об этом завтраке — ленивые хычины за 30 минут

Ленивые хычины — это вкусное и сытное блюдо, которое готовится быстро и просто. Нежные картофельные лепешки с сырной начинкой станут идеальным завтраком или ужином. Они получаются ароматными, румяными и тающими во рту.
Ингредиенты:
- картофель — 6-7 шт.;
- моцарелла — 350 г;
- мука — 2 стакана;
- яйца — 2 шт.;
- укроп — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- сливочное масло — для смазывания.
Приготовление:
- Картофель отварите до готовности и сделайте пюре без молока.
- Добавьте в пюре яйца, муку, тертый сыр, рубленый укроп и соль.
- Тщательно вымесите тесто до однородности.
- Сформируйте шарики, обваляйте их в муке и раскатайте в тонкие лепешки.
- Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
- Готовые хычины смажьте сливочным маслом.
Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.