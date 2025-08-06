Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
3 баклажана = 2 полные баночки икры! Августовский рецепт за 40 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заалук — марокканская баклажанная икра с характером. Когда хочется добавить в меню нотку восточной экзотики, эта ароматная икра становится настоящим открытием! Нежные баклажаны с пикантным перцем, душистыми специями и лимонной свежестью — сочетание, от которого невозможно оторваться. А готовится всё просто, хоть и требует немного времени для раскрытия вкусов.

Берем 3 крупных баклажана и запекаем целиком в разогретой до 200 °C духовке около 30 минут, пока кожица не сморщится, а мякоть не станет совсем мягкой. Даем остыть, затем очищаем от кожицы — она легко отделится. Мякоть измельчаем вилкой или ножом, оставляя небольшие кусочки. Тем временем на сковороде разогреваем 3 ст. л. оливкового масла, добавляем 3 измельченных зубчика чеснока, половину мелко нарезанного острого перца (семена лучше удалить) и обжариваем 1 минуту до появления аромата. Добавляем 2 помидора, нарезанных мелкими кубиками, и тушим 5 минут. Всыпаем 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. зиры, соль по вкусу и рубленую петрушку (5 веточек). Еще через 5 минут добавляем баклажанную мякоть, вливаем 1 ч. л. лимонного сока и томим на слабом огне 5 минут, помешивая.

Главный секрет — не переварить баклажаны, чтобы сохранилась текстура. Подаем охлажденной, сбрызнув оливковым маслом и посыпав свежей зеленью. Эта икра хороша с теплыми лепешками, лавашом или просто на хрустящем хлебе. Попробуйте — и обычные баклажаны откроются для вас с новой, восточной стороны! Хранить в холодильнике можно до пяти дней — вкус только усилится.

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

