10 ноября 2025 в 18:45

Запеканки больше не делаю, готовлю шкмерули по-грузински. Нужны курочка, сливки и чеснок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы еще не знакомы с шкмерули, вы многое потеряли! Это одно из тех грузинских блюд, которое с первого кусочка переносит вас в гостеприимный дом в горах Рачи. Представьте себе сочную, ароматную курицу с хрустящей кожицей, томленную в умопомрачительном сливочно-чесночном соусе. Этот соус — не просто дополнение, а настоящая звезда: он невероятно насыщенный, но при этом нежный, без резкой остроты. Чеснок, прошедший тепловую обработку, дарит свой аромат, но становится мягким и сладковатым. Это блюдо — гимн простым ингредиентам, которые вместе создают абсолютно совершенный вкус.

Вам понадобится одна курица весом около 1,2–1,5 кг, разделенная на 8–10 частей. Хорошо натрите куски солью и черным перцем. Обжарьте курицу на хорошо разогретой сковороде (желательно с толстым дном) до золотистой, хрустящей корочки со всех сторон. Это займет примерно 15–20 минут. Пока курица жарится, приготовьте соус: возьмите целую крупную головку чеснока (это примерно 8–10 зубчиков), очистите и раздавите в прессе. Смешайте чесночную кашицу с 400 мл жирных сливок (от 20%) и добавьте щепотку соли. Переложите обжаренную курицу в сотейник или оставьте в сковороде, если она позволяет, и залейте сливочно-чесночным соусом. Тушите под крышкой на медленном огне около 15–20 минут, чтобы соус немного загустел, а курица пропиталась всеми ароматами. Подавайте шкмерули незамедлительно, обильно полив соусом и посыпав свежей рубленой кинзой или петрушкой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

рецепты
курица
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
