Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 11:14

Запеканка «как в садике, только лучше»: тот самый вкус детства без заморочек дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эта творожная запеканка возвращает в детство с первой ложки. Секрет — в манке и правильной подготовке творога: без лишней влаги и без миксера. В итоге получается нежная, пышная и стабильная текстура, которая не опадает после духовки.

Ингредиенты:

  • творог 9% — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • манная крупа — 3 ст. л.;
  • сметана — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • панировочные сухари — для формы;
  • растительное масло — для смазывания.

Приготовление

Если творог влажный, отожмите его через марлю — это важно для текстуры. Протрите через сито, чтобы масса стала воздушной. Яйца смешайте с сахаром и солью вилкой, без миксера — так запеканка не осядет. Добавьте сметану, манку и разрыхлитель, затем соедините с творогом. Дайте массе постоять 30 минут, чтобы манка набухла. Форму смажьте маслом, присыпьте сухарями, выложите тесто и выпекайте при 180 °C около 45 минут до румяной корочки.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.