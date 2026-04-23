Запеканка «как в садике, только лучше»: тот самый вкус детства без заморочек дома

Эта творожная запеканка возвращает в детство с первой ложки. Секрет — в манке и правильной подготовке творога: без лишней влаги и без миксера. В итоге получается нежная, пышная и стабильная текстура, которая не опадает после духовки.
Ингредиенты:
- творог 9% — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- манная крупа — 3 ст. л.;
- сметана — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- панировочные сухари — для формы;
- растительное масло — для смазывания.
Приготовление
Если творог влажный, отожмите его через марлю — это важно для текстуры. Протрите через сито, чтобы масса стала воздушной. Яйца смешайте с сахаром и солью вилкой, без миксера — так запеканка не осядет. Добавьте сметану, манку и разрыхлитель, затем соедините с творогом. Дайте массе постоять 30 минут, чтобы манка набухла. Форму смажьте маслом, присыпьте сухарями, выложите тесто и выпекайте при 180 °C около 45 минут до румяной корочки.
