Запеканка «как в садике, только лучше»: тот самый вкус детства без заморочек дома

Эта творожная запеканка возвращает в детство с первой ложки. Секрет — в манке и правильной подготовке творога: без лишней влаги и без миксера. В итоге получается нежная, пышная и стабильная текстура, которая не опадает после духовки.

Ингредиенты:

творог 9% — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

манная крупа — 3 ст. л.;

сметана — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

панировочные сухари — для формы;

растительное масло — для смазывания.

Приготовление

Если творог влажный, отожмите его через марлю — это важно для текстуры. Протрите через сито, чтобы масса стала воздушной. Яйца смешайте с сахаром и солью вилкой, без миксера — так запеканка не осядет. Добавьте сметану, манку и разрыхлитель, затем соедините с творогом. Дайте массе постоять 30 минут, чтобы манка набухла. Форму смажьте маслом, присыпьте сухарями, выложите тесто и выпекайте при 180 °C около 45 минут до румяной корочки.

