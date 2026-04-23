Зефир без духовки и танцев с бубном: ленивый десерт из пюре, который получается всегда

Зефир без духовки и танцев с бубном: ленивый десерт из пюре, который получается всегда

Этот способ приготовления зефира выручает, когда не хочется возиться с яблоками и долгой варкой. Берем готовое детское пюре — и получаем воздушный десерт без лишней мороки. Результат радует стабильностью: зефир получается нежным, легким и держит форму даже у новичков.

Ингредиенты:

яичный белок — 35 г;

сахар — 35 г;

лимонная кислота — щепотка;

вода — 40 мл;

агар-агар — 4 г;

детское яблочное пюре — 100 г;

сахар — 120 г;

сахарная пудра — 2 ч. л. + кукурузный крахмал.

Приготовление:

В сотейнике соедините воду, агар-агар, пюре и сахар, варите около 5 минут до легкого загустения. Параллельно взбейте белок с лимонной кислотой, постепенно добавляя сахар до плотных пиков. Влейте слегка остывший сироп тонкой струйкой, не прекращая взбивать. Масса станет густой и блестящей. Переложите ее в мешок, отсадите зефир на пергамент и оставьте при комнатной температуре на 8–10 часов. Готовые половинки соедините и обваляйте в пудре с крахмалом.

