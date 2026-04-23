Колбаса «ну ты даешь, сама сделала»: сочная куриная вкуснятина без химии и лишних заморочек

Домашняя куриная колбаса — это тот случай, когда результат приятно удивляет. Никаких сомнительных добавок, только простые продукты и понятный состав. А вкус получается настолько нежным и сочным, что магазинные варианты просто теряются на ее фоне.
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- сливки — 100 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- яичный белок — 2 шт.;
- крахмал — 1 ч. л.;
- сыр — 50 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- приправа для курицы — ⅓ ч. л.;
- черный перец — по вкусу.
Приготовление
Часть филе нарежьте мелкими кусочками, остальное измельчите до кремовой массы со сливками, белками и специями. Добавьте чеснок и тертый сыр, перемешайте с кусочками мяса. Выложите фарш на пергамент, сформируйте плотный батон и перевяжите. Заверните в пакеты и варите около 30 минут. Остудите, уберите в холодильник, затем нарежьте. Отлично идет на бутерброды и перекус — просто, сытно и по-домашнему.
Если хочется сытного мясного блюда без грязной сковородки и лишнего жира, этот способ точно пригодится.