Колбаса «ну ты даешь, сама сделала»: сочная куриная вкуснятина без химии и лишних заморочек

Домашняя куриная колбаса — это тот случай, когда результат приятно удивляет. Никаких сомнительных добавок, только простые продукты и понятный состав. А вкус получается настолько нежным и сочным, что магазинные варианты просто теряются на ее фоне.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г;
  • сливки — 100 мл;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яичный белок — 2 шт.;
  • крахмал — 1 ч. л.;
  • сыр — 50 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • приправа для курицы — ⅓ ч. л.;
  • черный перец — по вкусу.

Приготовление

Часть филе нарежьте мелкими кусочками, остальное измельчите до кремовой массы со сливками, белками и специями. Добавьте чеснок и тертый сыр, перемешайте с кусочками мяса. Выложите фарш на пергамент, сформируйте плотный батон и перевяжите. Заверните в пакеты и варите около 30 минут. Остудите, уберите в холодильник, затем нарежьте. Отлично идет на бутерброды и перекус — просто, сытно и по-домашнему.

Если хочется сытного мясного блюда без грязной сковородки и лишнего жира, этот способ точно пригодится.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
