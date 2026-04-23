Колбаса «ну ты даешь, сама сделала»: сочная куриная вкуснятина без химии и лишних заморочек

Домашняя куриная колбаса — это тот случай, когда результат приятно удивляет. Никаких сомнительных добавок, только простые продукты и понятный состав. А вкус получается настолько нежным и сочным, что магазинные варианты просто теряются на ее фоне.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

сливки — 100 мл;

чеснок — 2 зубчика;

яичный белок — 2 шт.;

крахмал — 1 ч. л.;

сыр — 50 г;

соль — 0,5 ч. л.;

приправа для курицы — ⅓ ч. л.;

черный перец — по вкусу.

Приготовление

Часть филе нарежьте мелкими кусочками, остальное измельчите до кремовой массы со сливками, белками и специями. Добавьте чеснок и тертый сыр, перемешайте с кусочками мяса. Выложите фарш на пергамент, сформируйте плотный батон и перевяжите. Заверните в пакеты и варите около 30 минут. Остудите, уберите в холодильник, затем нарежьте. Отлично идет на бутерброды и перекус — просто, сытно и по-домашнему.

Если хочется сытного мясного блюда без грязной сковородки и лишнего жира, этот способ точно пригодится.