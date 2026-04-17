Котлеты без жарки и брызг — завернула в бумагу и в духовку, а вкус сочный и прям вау

Если хочется сытного мясного блюда без грязной сковородки и лишнего жира, этот способ точно пригодится. Котлеты здесь готовятся в виде рулета в духовке — получаются мягкими, сочными и с интересной начинкой, а кухня остается чистой.

Ингредиенты:

фарш говяжий или свино-говяжий — 600 г

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

чернослив без косточек — 100 г

яйцо — 1 шт.

панировочные сухари — 2–3 ст. л.

соль — 1 ч. л.

специи — по вкусу

растительное масло — 1 ст. л.

вода — 100 мл

зелень — по желанию

Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, яйцом, специями и сухарями. Морковь натрите и слегка потушите, чернослив нарежьте. Выложите фарш на пергамент, накройте вторым листом и раскатайте в пласт. Сверху распределите начинку и аккуратно сверните рулетом, поджимая края. Переложите на противень прямо в бумаге, добавьте немного воды и смажьте маслом. Запекайте при 180 °C около 45 минут. Перед подачей нарежьте — внутри сочная начинка, а снаружи румяная корочка.

