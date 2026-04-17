Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 13:00

Котлеты без жарки и брызг — завернула в бумагу и в духовку, а вкус сочный и прям вау

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется сытного мясного блюда без грязной сковородки и лишнего жира, этот способ точно пригодится. Котлеты здесь готовятся в виде рулета в духовке — получаются мягкими, сочными и с интересной начинкой, а кухня остается чистой.

Ингредиенты:

  • фарш говяжий или свино-говяжий — 600 г
  • лук репчатый — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • чернослив без косточек — 100 г
  • яйцо — 1 шт.
  • панировочные сухари — 2–3 ст. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • специи — по вкусу
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • вода — 100 мл
  • зелень — по желанию

Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, яйцом, специями и сухарями. Морковь натрите и слегка потушите, чернослив нарежьте. Выложите фарш на пергамент, накройте вторым листом и раскатайте в пласт. Сверху распределите начинку и аккуратно сверните рулетом, поджимая края. Переложите на противень прямо в бумаге, добавьте немного воды и смажьте маслом. Запекайте при 180 °C около 45 минут. Перед подачей нарежьте — внутри сочная начинка, а снаружи румяная корочка.

Ранее сообщалось, что если хочется домашнего пирога, но времени нет на сложные рецепты, этот вариант станет настоящим спасением. Все готовится буквально на глаз с помощью обычного стакана.

Проверено редакцией
Картофельные лепешки с сыром, зеленью и без яиц: 5 топовых рецептов
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-полицейскому по делу взяток журналистам Baza продлили домашний арест
Пулковская обсерватория пострадала от атаки дронов под Петербургом
Неизвестный открыл огонь по авто тренера по скандинавской хотьбе
В одном регионе запустят речные маршруты раньше обычного срока
Экс-главу Госжилинспекции региона России задержали за списание имущества
Врач объяснила рост общей заболеваемости среди россиян
Стилист негативно оценила новый образ женившегося на юной балерине Бероева
Бывший участковый в Ноябрьске стал фигурантом дела о подделке доказательств
Раскрыто, почему Рютте и фон дер Ляйен не пригласили на встречу по Ормузу
ФНС потребовала признать банкротом сына Алибасова
Стало известно, снизился ли поток россиян в Турцию из-за Ближнего Востока
Израиль обвинили в срыве эвакуации палестинцев из Газы
Ливан выдвинул Израилю три жестких условия для мира
Молдавский аналитик объяснил, как Брюссель заманил Кишинев в ловушку
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
В Кремле выразили надежду на прочный мир между Израилем и Ливаном
Нутрициолог ответила, могут ли протеиновые батончики стать заменой мяса
Песков: предложение России о вывозе иранского урана не востребовано США
Финансист ответил, как большинство россиян хранит накопления
Песков ответил на вопрос о заявлении Минобороны по дронам для ВСУ в Европе
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.