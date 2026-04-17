17 апреля 2026 в 13:00

Этот супчик варю, когда лень возиться с мясом: чуток грибов и вермишель — и готов шедевр

Беру грибы, вермишель и овощи — и варю суп, который получается наваристым, ароматным и таким вкусным, что домашние просят добавки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого обеда или ужина, когда хочется горячего, сытного, но без мяса.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенный грибной бульон, нежная вермишель, сочные шампиньоны и ароматные коренья — все это создает уютную согревающую тарелку супа, которая напоминает о лесе и домашнем тепле.

Для приготовления вам понадобится: 300 г свежих шампиньонов, луковица, морковь, 2 картофелины, 100 г вермишели (паутинки), 2 столовые ложки растительного масла, соль, перец, лавровый лист, зелень по вкусу, 2 литра воды. Грибы нарежьте пластинами, лук и морковь — мелкими кубиками. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук с морковью до мягкости, добавьте грибы, жарьте 5–7 минут до румяной корочки. Залейте водой, доведите до кипения, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и нарезанный картофель.

Варите 10–15 минут до готовности картофеля. Затем всыпьте вермишель, варите еще 3–5 минут до мягкости. Выключите огонь, добавьте рубленую зелень, накройте крышкой и дайте настояться 5 минут. Подавайте горячим — этот суп исчезает быстрее, чем вы его сварили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Картофельные лепешки с сыром, зеленью и без яиц: 5 топовых рецептов
Халва из семечек за 20 минут: без консервантов, без химии — только натуральный вкус детства
Пара яиц и один лимон. Пеку нежные «лимончики» к чаю — без миксера, без масла, без хлопот
Перезагрузил скучный гороховый суп — добавляю пару ингредиентов и получаю идеальный обед
Вместо долгой варки бульона готовлю этот карамельный суп из красной чечевицы — вот мой рецепт
Мария Левицкая
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

