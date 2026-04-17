Этот супчик варю, когда лень возиться с мясом: чуток грибов и вермишель — и готов шедевр

Беру грибы, вермишель и овощи — и варю суп, который получается наваристым, ароматным и таким вкусным, что домашние просят добавки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого обеда или ужина, когда хочется горячего, сытного, но без мяса.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенный грибной бульон, нежная вермишель, сочные шампиньоны и ароматные коренья — все это создает уютную согревающую тарелку супа, которая напоминает о лесе и домашнем тепле.

Для приготовления вам понадобится: 300 г свежих шампиньонов, луковица, морковь, 2 картофелины, 100 г вермишели (паутинки), 2 столовые ложки растительного масла, соль, перец, лавровый лист, зелень по вкусу, 2 литра воды. Грибы нарежьте пластинами, лук и морковь — мелкими кубиками. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук с морковью до мягкости, добавьте грибы, жарьте 5–7 минут до румяной корочки. Залейте водой, доведите до кипения, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и нарезанный картофель.

Варите 10–15 минут до готовности картофеля. Затем всыпьте вермишель, варите еще 3–5 минут до мягкости. Выключите огонь, добавьте рубленую зелень, накройте крышкой и дайте настояться 5 минут. Подавайте горячим — этот суп исчезает быстрее, чем вы его сварили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.