Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 18:30

Запеканка из тертых кабачков со сметаной по-белорусски! Вкуснятина на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачково-картофельная запеканка — нежность в каждом кусочке! Эта запеканка — настоящее спасение, когда хочется чего-то простого, сытного и очень домашнего. Нежная картофельная основа, сочные кабачки и хрустящая сырная корочка — сочетание, от которого невозможно отказаться. Идеальный ужин для всей семьи, который готовится практически сам!

Тебе понадобится: 2 средних кабачка, 4 картофелины, 1 луковица, 2 яйца, 100 г сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец, немного растительного масла для формы.

Приготовление: кабачки натри на крупной терке, слегка отожми сок. Картофель натри на той же терке, лук мелко нарежь. Смешай овощи в миске, добавь яйца, сметану, соль и перец. Форму смажь маслом, выложи овощную массу, разровняй. Посыпь тертым сыром и отправь в разогретую до 180 °C духовку на 40–45 минут. Когда сыр расплавится и станет золотистым — готово!

Эта запеканка хороша и горячей, и холодной. Подавай ее со свежими овощами или просто так — она бесподобна в любом виде. А если добавить в нее немного грибов или ветчины, получится еще вкуснее!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

кабачки
ужины
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.