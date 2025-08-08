Запеканка из тертых кабачков со сметаной по-белорусски! Вкуснятина на ужин

Кабачково-картофельная запеканка — нежность в каждом кусочке! Эта запеканка — настоящее спасение, когда хочется чего-то простого, сытного и очень домашнего. Нежная картофельная основа, сочные кабачки и хрустящая сырная корочка — сочетание, от которого невозможно отказаться. Идеальный ужин для всей семьи, который готовится практически сам!

Тебе понадобится: 2 средних кабачка, 4 картофелины, 1 луковица, 2 яйца, 100 г сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец, немного растительного масла для формы.

Приготовление: кабачки натри на крупной терке, слегка отожми сок. Картофель натри на той же терке, лук мелко нарежь. Смешай овощи в миске, добавь яйца, сметану, соль и перец. Форму смажь маслом, выложи овощную массу, разровняй. Посыпь тертым сыром и отправь в разогретую до 180 °C духовку на 40–45 минут. Когда сыр расплавится и станет золотистым — готово!

Эта запеканка хороша и горячей, и холодной. Подавай ее со свежими овощами или просто так — она бесподобна в любом виде. А если добавить в нее немного грибов или ветчины, получится еще вкуснее!

