04 ноября 2025 в 15:26

Запеченная фаршированная курица по-итальянски: сочные «кармашки» стали нашим семейным хитом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете рецепт, который впечатлит без лишних хлопот? Эта курица выглядит как ресторанное блюдо, но готовится всего за 20 минут. Идеальный вариант для особенного вечера.

Для этого блюда мне понадобится: куриные грудки (4 шт.), мягкий сыр (200 г), помидоры (4 шт.), чеснок (1 зубчик), оливки (2 ст. л.), сушеные базилик и орегано (1 ч. л.), оливковое масло, соль, перец.

Разогреваю духовку до 180 °C. Подготавливаю грудки: острым ножом делаю сбоку каждого филе глубокий надрез по всей длине, но не прорезаю насквозь, чтобы получился «карман». Для начинки измельчаю чеснок и оливки, смешиваю их с мягким сыром и половиной трав. Соль и перец добавляю по вкусу. Этой ароматной массой наполняю «карманы» в курице и аккуратно закрываю. Выкладываю грудки в жаропрочную форму, сверху на каждую кладу по ломтику помидора. Сбрызгиваю оливковым маслом и посыпаю оставшимися травами. Запекаю 20 минут ровно — этого времени хватает, чтобы курица пропеклась, но осталась сочной, а сыр внутри растопился. Подаю сразу же, полив образовавшимся в форме соком.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
курица
Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
