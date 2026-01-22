Замешиваю творожное тесто с яблочными кусочками — через 30 минут на столе пирог «Яблочная нежность», влажный и ароматный

Замешиваю творожное тесто с яблочными кусочками — через 30 минут на столе пирог «Яблочная нежность», влажный и ароматный. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для воскресного завтрака или душевного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: влажная, нежная творожная основа с легкой кислинкой, в которую вплетаются сочные, мягкие кусочки яблок с теплым ароматом корицы и ванили.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 средних яблока, 3 яйца, 5 ст. л. сахара, 6 ст. л. муки (с горкой), 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ч. л. молотой корицы, щепотка соли. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками. В миске разотрите творог с яйцами и сахаром до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, ванильный сахар, соль и аккуратно перемешайте. В готовое тесто введите яблочные кубики и корицу, еще раз перемешайте. Тесто переложите в форму для запекания, смазанную маслом и присыпанную мукой. Разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте пирогу немного остыть в форме. Подавайте теплым или холодным, присыпав сахарной пудрой.

