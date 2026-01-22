Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 10:30

Замешиваю творожное тесто с яблочными кусочками — через 30 минут на столе пирог «Яблочная нежность», влажный и ароматный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Замешиваю творожное тесто с яблочными кусочками — через 30 минут на столе пирог «Яблочная нежность», влажный и ароматный. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для воскресного завтрака или душевного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: влажная, нежная творожная основа с легкой кислинкой, в которую вплетаются сочные, мягкие кусочки яблок с теплым ароматом корицы и ванили.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 средних яблока, 3 яйца, 5 ст. л. сахара, 6 ст. л. муки (с горкой), 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ч. л. молотой корицы, щепотка соли. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками. В миске разотрите творог с яйцами и сахаром до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, ванильный сахар, соль и аккуратно перемешайте. В готовое тесто введите яблочные кубики и корицу, еще раз перемешайте. Тесто переложите в форму для запекания, смазанную маслом и присыпанную мукой. Разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте пирогу немного остыть в форме. Подавайте теплым или холодным, присыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Турецкий завтрак — яйцо в греческом йогурте: попробовав раз, невозможно остановиться его готовить
Общество
Турецкий завтрак — яйцо в греческом йогурте: попробовав раз, невозможно остановиться его готовить
«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой: горячее, которое станет вашим коронным блюдом
Общество
«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой: горячее, которое станет вашим коронным блюдом
Рецепт для тех, кому хочется домашней выпечки, но лень возиться: шоколадно-яблочный пирог
Общество
Рецепт для тех, кому хочется домашней выпечки, но лень возиться: шоколадно-яблочный пирог
Заливаю яблоки творожным кремом — через 35 минут в духовке запеканка «Яблочный чизкейк», бархатистая и сытная
Общество
Заливаю яблоки творожным кремом — через 35 минут в духовке запеканка «Яблочный чизкейк», бархатистая и сытная
Натрите картофель и добавьте ложку сметаны: оладьи на завтрак всегда получаются идеально — хрустящие снаружи и нежные внутри
Общество
Натрите картофель и добавьте ложку сметаны: оладьи на завтрак всегда получаются идеально — хрустящие снаружи и нежные внутри
рецепты
яблоки
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что такое поплин: из чего состоит, чем отличается и почему это лучшее белье
В Wildberries ответили на жалобы о сбоях в работе маркетплейса
С посадившего в поле самолет пилота потребовали 118 млн рублей
Прокуратура проконтролирует поиски матери и трех детей, пропавших в Иркутске
Россиянин получил срок за кадры городских пейзажей
Юрист объяснил интерес США к царским долгам Российской империи
Дмитриев раскрыл тактику сторонников конфликта на Украине
Эксперт объяснил уязвимость ЕС перед давлением США
Кушанашвили рассказал, когда закончит карьеру
Роднина объяснила возвращение Трусовой в большой спорт после родов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 января: где сбои в России
Врач напомнил о последствиях дефицита витаминов в зимний период
«С огнестрелом легче»: напавший на уборщицу лицеист был склонен к насилию
Три человека стали жертвами стрельбы в Австралии
Звезда 90-х раскрыла секрет второй волны популярности
«Я порезалась»: Малышева получила травму на съемках
Выбросившего дочь с четвертого этажа уфимца признали невменяемым
106-летний житель США назвал свой секрет долголетия
«Могу с молотком, но легче с огнестрелом»: кто напал на лицей в Татарстане
Школьница выиграла iPhone в автомате, но нашла в коробке совсем не смартфон
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.