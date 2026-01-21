Атака США на Венесуэлу
Заливаю яблоки творожным кремом — через 35 минут в духовке запеканка «Яблочный чизкейк», бархатистая и сытная

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Заливаю яблоки творожным кремом — через 35 минут в духовке запеканка «Яблочный чизкейк», бархатистая и сытная. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного полдника или легкого, но впечатляющего десерта.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая песочная основа, слой сочных томленых яблок и нежнейший, бархатистый творожный крем, который тает во рту, создавая идеальный дуэт с фруктовой кислинкой.

Для приготовления вам понадобится: 150 г песочного печенья, 70 г сливочного масла, 3–4 кисло-сладких яблока, 400 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г сметаны, 1 ст. л. крахмала, ванилин. Измельчите печенье в крошку, смешайте с растопленным маслом и утрамбуйте на дне формы. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками и выложите на основу. Для крема взбейте творог с яйцами, сахаром, сметаной, крахмалом и ванилином до однородности. Аккуратно залейте яблоки творожной массой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до легкого золотистого оттенка. Дайте полностью остыть в форме — так крем окончательно закрепится и станет особенно нежным.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
