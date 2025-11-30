День матери
30 ноября 2025 в 15:01

Закусочные мандарины на Новый год: сражают наповал своим видом и вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти закусочные мандарины сражают наповал своим видом и вкусом. Обязательно приготовьте их на Новый год.

Вам понадобится: 2 вареные моркови, 200 г ветчины, 150 г твердого сыра, 3 вареных яйца, 2–3 ст. л. майонеза, зелень петрушки. Морковь натрите на мелкой терке для «кожуры». Ветчину, сыр и яйца мелко натрите, смешайте с майонезом — это начинка. На пищевую пленку выложите тонкий слой моркови, сверху поместите шарик начинки (1,5–2 ст. л.). Аккуратно поднимите края пленки, сформируйте шар, чтобы морковь полностью покрыла начинку. Сверху сделайте небольшое углубление и вставьте веточку петрушки — «хвостик» мандарина. Дайте закуске охладиться 30–40 минут.

Вкус этих мандаринов — нежное сочетание ветчины, сыра и яиц с легкой сладостью моркови. Это беспроигрышный вариант для новогодней сервировки, который оценят и взрослые, и дети!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Царская шуба»: новая версия классического блюда с эффектной подачей.

Проверено редакцией
закуски
рецепты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
