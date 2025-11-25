День матери
25 ноября 2025 в 06:46

Закуска из лимона и майонеза: гости будут драться за это чудо на столе в Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта закуска из лимона и майонеза станет настоящей звездой праздничного стола и исчезнет с тарелок мгновенно. Гости будут драться за это чудо на столе в Новый год!

Вам понадобится всего четыре ингредиента: 2-3 плотных лимона, 150 г твердого сыра, 100 г грецких орехов и майонез. Лимоны тщательно вымойте и нарежьте тонкими кружками, удаляя при желании косточки. Сыр натрите на мелкой терке. На каждый кружок лимона нанесите небольшую каплю майонеза, затем горку тертого сыра и завершите грецким орехом.

Вкус этой закуски — это невероятный баланс и взрыв эмоций: яркая кислинка и свежесть лимона, которая мгновенно сменяется нежным, сливочным вкусом сырной начинки с пикантными ореховыми нотками. Майонез выступает идеальным связующим звеном, смягчая кислоту и объединяя все компоненты. Это та самая закуска, ради которой гости действительно готовы бороться за последний кусочек!

Ранее стало известно, как приготовить фаршированные яйца по-королевски: элементарный рецепт — хит любого застолья.

Проверено редакцией
закуски
лимоны
рецепты
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
