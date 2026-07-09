Закрываю на зиму огурцы по-болгарски — съедаются вместе с рассолом: рецепт на 4 литровые банки

Закрываю на зиму огурцы по-болгарски — съедаются вместе с рассолом: рецепт на 4 литровые банки

Огурцы по-болгарски на зиму отличаются своим хрустом и богатым пряным вкусом. Благодаря смеси горчицы, кориандра, тмина и укропа они приобретают особый пикантный аромат, а рассол получается пряным и сладковатым.

Рецепт рассчитан на 4 литровые банки. Для приготовления понадобится: 24 огурца, 100 г лука, 12 зубчиков чеснока, 4 лавровых листа, 4 бутона гвоздики, перец горошком, смесь горчичных зерен, кориандра, тмина и укропа (по 0,5 ч. л. на банку), укроп. Для маринада: 2 л воды, 16 ст. л. сахара, 8 ст. л. соли, 60 мл уксуса (9%).

Огурцы замочите в холодной воде на 2–3 часа. Банки простерилизуйте. На дно каждой банки положите лук, чеснок, лавровый лист, гвоздику, перец, смесь специй и укроп. Плотно уложите огурцы. Вскипятите воду с сахаром и солью, влейте уксус. Залейте банки горячим маринадом. Стерилизуйте банки в кипящей воде 15 минут. Закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже пробовала приготовить огурцы по-болгарски и дала совет: не используйте йодированную соль, она размягчает овощи — огурцы станут вялыми, мягкими и превратятся в «тряпочку».

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